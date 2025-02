A- A+

EUA Incêndios florestais em Los Angeles geraram maior prejuízo da História, aponta empresa de seguros Segunda maior cidade dos Estados Unidos sofreu com fogo ao longo de três semanas

A gigante alemã de seguros Munich Re disse nesta quarta-feira que os enormes incêndios florestais que atingiram a cidade de Los Angeles no mês passado foram os mais custosos "na história do setor de seguros".

A Munich Re, que atua como "seguradora para seguradoras", disse que esperava cerca de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 7,28 bilhões) em reivindicações de perdas decorrentes dos incêndios.

A estimativa estava "sujeita a um alto grau de incerteza devido à complexidade das perdas incorridas", disse o grupo em um comunicado.

No entanto, o número representaria "as perdas mais substanciais por incêndios florestais na história do setor de seguros", disse a Munich Re.

O incêndio em torno da segunda maior cidade dos Estados Unidos durou três semanas, forçando milhares de moradores a evacuarem suas casas.

Os incêndios destruíram milhares de estruturas, afetando o rico bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, Malibu e a comunidade de Altadena, no condado mais amplo.

A empresa meteorológica privada AccuWeather estimou o total de danos e perdas econômicas entre 250 bilhões e 275 bilhões de dólares.

O impacto dos incêndios florestais apareceria nos resultados da Munich Re no primeiro trimestre de 2025, mas o grupo disse estar bem preparado para absorver os custos dessas catástrofes naturais.

A Munich Re "reduziu o risco (para o grupo) em comparação a talvez cinco anos atrás", disse o diretor financeiro Christoph Jurecka aos repórteres.

Do ponto de vista do seguro, os incêndios florestais em Los Angeles "não foram problema algum", disse o CEO Joachim Wenning.

"Riscos que levam a grandes danos fazem parte do nosso negócio", disse Wenning, acrescentando que a Munich Re continuaria a cobrir incêndios florestais enquanto a indenização fosse apropriada.

Resultado anual

Para 2024, o grupo de resseguros disse ter registrado um lucro líquido de 5,7 bilhões de euros (cerca de R$ 34,6 bilhões), em linha com as estimativas de analistas consultados pela empresa de dados financeiros FactSet.

No quarto trimestre de 2024, o lucro líquido da Munich Re chegou a 979 milhões de euros (cerca de R$ 5,9 bilhões), uma queda de três por cento em relação ao mesmo período do ano anterior.

O total de reivindicações por grandes desastres custou ao grupo 3,9 bilhões de euros (cerca de R$ 23,6 bilhões), 2,6 bilhões de euros (cerca de R$ 15,7 bilhões) dos quais estavam relacionados a catástrofes naturais.

O mais significativo deles foi o furacão Helene, que varreu o sudeste dos Estados Unidos no final de setembro, gerando meio bilhão de euros (cerca de R$ 30 bilhões) em custos para a Munich Re.

O furacão Milton, que atingiu a Flórida no final do ano passado, gerou perdas de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,4 bilhões) para a Munich Re no quarto trimestre.

Apesar dos enormes danos causados pelos incêndios florestais de Los Angeles, a Munich Re disse que ainda espera ver o lucro líquido aumentar para seis bilhões de euros em 2025.

A expectativa é que as receitas totalizem 64 bilhões de euros (cerca de R$ 388 bilhões) no próximo ano, disse o grupo.

