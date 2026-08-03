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Meio Ambiente Incêndios florestais fora de controle devastam Spokane, no noroeste dos EUA Situação leva autoridades a declarar estado de emergência

Os bombeiros continuam, nesta segunda-feira (3), tentando controlar os grandes incêndios na cidade de Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, onde as autoridades afirmaram que milhares de pessoas deixaram suas casas e centenas de imóveis foram destruídos pelas chamas.

Ainda não foi possível conter nenhum dos três incêndios iniciados no fim de semana nesta cidade do estado de Washington, que devastaram mais de 3.100 hectares e destruíram cerca de 600 estruturas, segundo o InciWeb, um sistema federal de informação.

As autoridades locais declararam que, até o momento, não há registro de feridos.

Para segunda e terça-feira são esperadas temperaturas mais frescas, embora o alívio seja considerado breve, com "uma tendência de aquecimento que se intensificará de quarta a sexta-feira, já que as temperaturas subirão para bem acima dos 30 ºC, com umidade relativa em torno de 10%", indicou o InciWeb em sua última atualização.

A fumaça acumulada sobre Spokane, cidade com cerca de 230 mil habitantes, fez a qualidade do ar cair para um nível considerado "insalubre" nesta segunda-feira, segundo dados federais, com piora esperada para um nível "muito insalubre" ao longo do dia.

Vídeos publicados online e pela imprensa local mostraram dezenas de casas reduzidas a cinzas, com grandes colunas de fumaça cobrindo a cidade.

"Só de dirigir por aí e olhar as casas... é simplesmente uma das coisas mais desoladoras que já vi na minha vida", disse à AFP Geoff Beadles, morador de Spokane, depois de abandonar sua residência com a noiva e dois cachorros.

A polícia afirmou no domingo que aproximadamente 60 mil pessoas deixaram suas casas em meio ao alerta de nível máximo.

"Ainda estamos avaliando a possibilidade de perda de vidas", disse a prefeita Lisa Brown durante uma entrevista coletiva.

Os serviços de emergência instalaram um abrigo para os evacuados no centro de convenções de Spokane.



"Não é uma temporada normal"

O governador de Washington, Bob Ferguson, que declarou estado de emergência em 1º de agosto, afirmou que o estado enfrenta o quarto ano consecutivo de seca, temperaturas incomumente altas e ventos fortes que agravam incêndios florestais de proporções históricas.

Em uma coletiva de imprensa, o governador disse que conversou com funcionários federais sobre a liberação de recursos para responder ao desastre, incluindo o presidente Donald Trump, que compreendeu "a gravidade da situação".

"Esta é uma temporada extraordinária de incêndios florestais no noroeste do Pacífico. Não é uma temporada normal", disse o comissário de terras públicas de Washington, David Upthegrove, alertando que o fogo em Spokane era "um dos 15 maiores incêndios em todo o estado de Washington neste momento".

Autoridades do corpo de bombeiros relataram que incursões "não autorizadas" de drones sobre o espaço aéreo dos incêndios impediram a mobilização de helicópteros e outras aeronaves para combater as chamas.

O maior dos três incêndios, batizado Old Trails, avançou em direção à cidade depois de cruzar o rio Spokane na tarde de sábado.

Tena Risley disse que viu as chamas atrás de árvores perto de sua casa e, em meio ao pânico, pegou seu cachorro e alguns pertences. Mas ficou presa no trânsito, já que os incêndios bloquearam as rotas de saída da cidade.

"Provavelmente havia centenas e centenas de veículos", contou à AFP.

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