chile Incêndios florestais impulsionados por fortes rajadas de vento atingem sul do Chile As regiões afetadas pelo fogo são as de Ñuhle, Biobío, la Araucanía e Los Ríos

Dezenas de incêndios, impulsionados por fortes rajadas de vento, mantêm em alerta o sul do Chile, onde já queimaram 2.000 hectares e 20 casas, segundo as autoridades.

"É uma situação bem complexa a que estamos enfrentando e todos os meios materiais e todas as brigadas também foram mobilizadas com o objetivo de combater esses incêndios", disse o ministro chileno do Interior, Álvaro Elizalde, nesta segunda-feira (24).

As autoridades não informaram sobre mortos nem feridos por causa dos incêndios, que começaram na tarde de domingo.

As regiões afetadas pelo fogo são as de Ñuhle, Biobío, la Araucanía e Los Ríos.

Os focos do incêndio se propagaram rapidamente pelos fortes ventos do leste, conhecido na região como "el puelche", de mais de 60 km por hora.

O município mais afetado é o de Traiguén, na região de la Araucanía, 650 km ao sul de Santiago, onde as chamas consumiram 1.000 hectares. Ali há oito casas afetadas e as dependências de uma escola ficaram queimadas, de acordo com o relatório oficial.

A escola conseguiu ser evacuada e 25 alunos e funcionários foram enviados a um abrigo habilitado no domingo.

"Instruí que todo governo esteja mobilizado no marco desses incêndios e que estejamos com os afetados e suas famílias", disse o presidente Gabriel Boric.

Segundo o mandatário, diversas pessoas tiveram que ir para abrigos, enquanto os bombeiros combatem 27 incêndios.

Nos últimos anos, o Chile foi atingido por enormes incêndios que afetaram áreas florestais e urbanas.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, a 110 km ao noroeste de Santiago.

As chamas provocaram a morte de 137 pessoas. Além disso, 16.000 pessoas se viram atingidas pelos incêndios, segundo números oficiais.

Esse incêndio no Chile é o segundo mais mortal do mundo no decorrer do século.

