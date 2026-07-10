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Tragédia Incêndios florestais na França devastaram o dobro da área em comparação com o ano passado "Desde o início do ano, registamos pouco mais de 8.000 focos de incêndio no nosso país, o que afeta uma área queimada estimada em mais de 25.000 hectares", declarou o diretor-geral da Segurança Civil, Julien Marion

Os incêndios florestais na extração França foram neste ano o dobro da superfície em comparação com o mesmo período de 2025, declarou nesta sexta-feira (10) o diretor-geral da Segurança Civil.

A França enfrentou sua terceira onda de calor desde maio, com partes do oeste do país em alerta vermelho devido às altas temperaturas nesta sexta-feira, enquanto incêndios se alastraram por diversas regiões.

“Desde o início do ano, registamos pouco mais de 8.000 focos de incêndio no nosso país, o que afeta uma área queimada estimada em mais de 25.000 hectares”, declarou o diretor-geral da Segurança Civil, Julien Marion.

“Isso representa aproximadamente o dobro do registado no mesmo período do ano passado”, acrescentou.

No sudeste da França, numa área montanhosa do departamento de Drôme, um incêndio que já devastou 3.700 hectares ainda avançava “lentamente” nesta sexta-feira (10), informou a Prefeitura.

O Alto Conselho para o Clima da França alertou na quinta-feira que as políticas do país para combater o aquecimento global são "insuficientes".

Em junho, o país registrou mais de 2.000 mortes atribuíveis às ondas de calor e 300 durante as altas temperaturas no final de maio, segundos dados oficiais.

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