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EUROPA Incêndios florestais não dão trégua na Europa Espanha, França, Grécia, Bélgica e países dos Bálcãs enfrentam grandes focos de incêndio em meio a temperaturas extremas

As ondas de calor excepcionais que se sucedem na Europa desde a primavera no hemisfério norte continuam provocando incêndios florestais que devastam vários países neste sábado (15).

Espanha: combate ao fogo em Aragão e Andaluzia

Um incêndio deflagrado na segunda-feira na região de Aragão, no nordeste do país, obrigou à evacuação de mais de 1.000 pessoas de 18 localidades e "já afeta mais de 15.000 hectares", indicou neste sábado o governo regional.

Na Andaluzia, um incêndio devora florestas de pinheiros e eucaliptos na província de Huelva há oito dias, obrigando à evacuação de mais de 600 pessoas.

O conselheiro de Emergências, Antonio Sanz, afirmou que "entramos no começo do fim deste incêndio". "Pela primeira vez, (...) ele não avançou durante toda a noite", acrescentou.

Mais de 1.000 bombeiros continuam mobilizados na "área afetada", que supera 25.000 hectares.

Esse número, esclareceram as autoridades, refere-se ao perímetro do incêndio, e não à superfície queimada.

França: incêndio reativado no sudoeste

O incêndio florestal nas Landas, no sudoeste da França, voltou a se propagar ao amanhecer e já queimou 1.580 hectares, mas as condições meteorológicas se anunciam mais favoráveis neste sábado, com temperaturas menos extremas e possíveis chuvas à noite.

"Registramos reativações relativamente importantes no sul, perto de Garein", uma vila vizinha de Luglon, município próximo ao ponto onde o incêndio foi declarado na tarde de quinta-feira, disse o prefeito Gilles Clavreul.

Grécia: alerta máximo

Os bombeiros seguem em estado de alerta máximo neste sábado na Grécia, onde o risco continua elevado em várias regiões devido aos fortes ventos.

Mais de 50 incêndios foram registrados nas últimas 24 horas, mas a maioria pôde ser rapidamente controlada, segundo os bombeiros.

Dois incêndios de grandes proporções afetaram, no entanto, na tarde de sexta-feira, a área de Finikas, em Creta, e a ilha de Kos, onde uma grande operação foi acionada.

Bélgica: 1.650 hectares devastados

Pelo menos 1.650 hectares foram devastados por um incêndio em um parque natural no leste da Bélgica.

O fogo começou ao meio-dia de sexta-feira na região de Fagnes, próxima à Alemanha, e se espalhou rapidamente durante a noite.

Bálcãs: incêndio controlado na Croácia, fogo continua na Sérvia

Cerca de cem bombeiros combateram durante toda a noite um importante incêndio florestal que começou na sexta-feira na ilha de Dugi e que ameaçava um grande número de residências.

Eles conseguiram controlá-lo após o reforço, na manhã deste sábado, de dois aviões Canadair, informaram as autoridades.

Outro grande incêndio devastou vinhedos e olivais na península de Peljesac, mais ao sul, mas foi controlado na noite de sexta-feira.

Uma investigação foi aberta para determinar as causas de um violento incêndio na região de Omis, que deixou um morto e cerca de quarenta feridos.

Outros países dos Bálcãs também lutam contra as chamas, em particular a Sérvia, onde as autoridades contabilizaram 25 incêndios florestais ativos na noite de sexta-feira.

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