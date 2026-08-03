Seg, 03 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Grécia

Incêndios mantêm região de Atenas sob ameaça

"Os focos principais estão nas localidades de Kandyli e Agia Skepi", quase 50 km ao noroeste da capital grega, declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal público Ertnews

Reportar Erro
Esta captura de tela, extraída de um vídeo da AFP, mostra fumaça subindo acima de um incêndio florestal perto do local da queda de um helicóptero em Psatha, nos arredores de MegeraEsta captura de tela, extraída de um vídeo da AFP, mostra fumaça subindo acima de um incêndio florestal perto do local da queda de um helicóptero em Psatha, nos arredores de Megera - Foto: Spyros Bakalis/AFP

A redução da força do vento permitiu o envio de aviões nesta segunda-feira (3) para combater os incêndios em várias partes da região de Atenas, onde a situação continua preocupante.

“Os focos principais estão nas localidades de Kandyli e Agia Skepi”, quase 50 km ao noroeste da capital grega, declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal público Ertnews.

"Permanecemos em alerta", destacou. “Se tivéssemos que retomar a situação atual, diríamos que houve uma melhoria, mas absolutamente nenhuma razão para baixar a guarda”.

Com a redução dos ventos, 13 aviões planejam decolar durante a manhã para apoiar os 12 presidentes e os 450 agentes mobilizados em terra.

Rajadas de vento de até 80 km/h impediram o uso de aviões nos últimos dias.

Os moradores não conseguem acreditar na dimensão da catástrofe. “É um desastre total, o que aconteceu é inaceitável”, declarou à AFP Konstantinos Makrinoris, ex-prefeito da cidade de Vilia, próxima de Porto Germeno.

“O fogo percorreu 45 km até aqui a partir do local onde começou inicialmente”, explicou.

Leia também

• Incêndio perto de Bordeaux revela projéteis da Segunda Guerra Mundial

• Incêndio em balsa na Indonésia deixa 5 mortos e 41 desaparecidos

• Bombeiros combatem incêndio no leste da Inglaterra

As rajadas de até 80 km/h, com picos de 130 km/h, impediram o uso de aviões-tanque contra os incêndios que cercavam Porto Germeno.

Muitos moradores de Atenas escolhem esta região às margens do Golfo de Corinto para passar as férias. A localidade foi evacuada na sexta-feira e, desde então, muitas casas foram destruídas.

Nesta segunda-feira, a velocidade do vento caiu para 12 km/h, segundo o serviço meteorológico grego.

Mais de 12.000 hectares de florestas e terras agrícolas foram queimados em uma semana na Grécia, afetados pela crise climática, assim como todo o Mediterrâneo, segundo dados publicados pela imprensa, que cita análises do programa europeu Copernicus.

As chamadas já provocaram várias vítimas: três bombeiros morreram na semana passada e um piloto e o copiloto de um presidente no domingo após as investigações com outra aeronave quando tentaram apagar um incêndio nos arredores de Psatha.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter