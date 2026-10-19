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MUNDO Incêndios na Indonésia devastaram quase 2 milhões de hectares A estimativa não é muito precisa porque a neblina dificultou a verificação por satélite, afirmou fundador do site de monitoramento Nusantara Atlas

Os incêndios na Indonésia queimaram mais de 1,9 milhão de hectares entre janeiro e o fim de setembro de 2026, informou nesta segunda-feira (19) um órgão que analisa imagens de satélite.

A estimativa equivale a quase 13 vezes o tamanho da Cidade do México, mas não é muito precisa porque a neblina dificultou a verificação por satélite, afirmou David Gaveau, fundador do site de monitoramento Nusantara Atlas.

O governo da Indonésia não divulgou números oficiais sobre as áreas queimadas desde que anunciou que 202.000 hectares haviam sido devastados no fim de julho.

Gaveau afirmou que a magnitude provavelmente supera os 1.916.588 hectares que sua organização detectou até o momento.

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