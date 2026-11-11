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Ásia Incêndios na Indonésia devastaram quase 2,9 milhões de hectares Governo do país não divulgou números oficiais sobre as áreas afetadas desde que anunciou que 202.000 hectares foram devastados no fim de julho

Os incêndios na Indonésia, agravados em parte pelo fenômeno El Niño, devastaram 2,88 milhões de hectares desde o início de 2026, informou nesta quarta-feira (11) à AFP um organismo de monitoramento que analisa imagens de satélite.

A área queimada aumentou em quase um milhão de hectares desde a última atualização, em setembro, do monitor de desmatamento Nusantara Atlas.

O governo da Indonésia não divulgou números oficiais sobre as áreas afetadas desde que anunciou que 202.000 hectares foram devastados no fim de julho.

Os incêndios detectados nas análises até o fim de outubro são uma estimativa conservadora, advertiu o fundador do Nusantara Atlas, David Gaveau, em parte porque a fumaça dificultou o registro das imagens por satélite.

O número, no entanto, já supera o total de 2019, que até agora era o pior ano registrado nos dados da plataforma.

A chegada das chuvas permitiu controlar alguns incêndios. O monitoramento da região mostra ainda que o número dos chamados pontos de calor está começando a estabilizar ou a registrar queda.

Mas é provável que o número da superfície total queimada continue aumentando, já que alguns focos ainda permanecem ativos e que, nos próximos meses, as marcas das chamas que antes estavam ocultas pela fumaça voltarão a ficar visíveis para os satélites.

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