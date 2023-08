A- A+

tragédia no Havaí Incêndios no Havaí não têm registros de vítimas brasileiras, diz Itamaraty Órgão expressa solidariedade e oferece meios de contato para a assistência a brasileiros na região

O Ministério das Relações Exteriores informou que não há, até o início da tarde desta quinta-feira, registro de vítimas brasileiras nos incêndios que atingem a ilha de Maui, no Havaí. Em nota, o órgão expressa solidariedade e oferece meios de contato para assistência de brasileiros, para informações e esclarecimentos.

"O governo brasileiro acompanha, com consternação, os incêndios florestais que atingem a ilha de Maui, no estado norte-americano do Havaí, e manifesta seu pesar pelos mais de 30 mortos registrados até o momento. O Brasil expressa sua solidariedade ao povo e ao governo dos Estados Unidos, às famílias afetadas e aos profissionais envolvidos no combate aos incêndios.

"Até o momento, não há registro de vítimas brasileiras. O núcleo de assistência a brasileiros do MRE está à disposição para informações e esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, e pelo e-mail [email protected]. Em caso de urgência, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles poderá ser contatado pelo telefone de plantão: (+1 213) 453-1084."

