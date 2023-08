A- A+

MUNDO Incêndios no Havaí: número de mortos sobe para 80 enquanto moradores enfrentam a devastação Número de mortos dos incêndios florestais da ilha de Maui, no Havaí, continua a aumentar à medida que se procede a buscas em toda a área ardida.

O número de mortos nos incêndios florestais em Maui subiu para 80, segundo um novo balanço divulgado sábado, durante o incêndio que devastou a ilha de Maui, no arquipélago americano do Havaí, onde a justiça abriu um inquérito à gestão da crise.

As autoridades do condado de Maui disseram que o novo incêndio, que começou perto de um posto de abastecimento do condado para distribuir gasolina e diesel para os residentes, foi 100% contido às 20h30 de sexta-feira, pouco após a polícia ter dito que as evacuações estavam sendo interrompidas. A nova evacuação ainda abalou os moradores que estavam se recuperando da devastação desta semana.

Um toque de recolher foi planejado para às 22 horas da noite de sexta-feira em partes de Maui afetadas pelos incêndios, horas depois que os primeiros moradores foram autorizados a retornar às suas casas em Lahaina para começar a fazer um balanço da destruição.

O governador Josh Green advertiu que o número de mortos provavelmente aumentaria até ao final das buscas.

Três dias após o incêndio ter arrasado a cidade histórica de Lahaina, no oeste de Maui, sem nenhuma lista oficial de vítimas fatais, muitos familiares e amigos ainda procuravam notícias de seus entes queridos, e sua busca era dificultada pela falta de conexão com o celular e a Internet. Uma família recorreu à distribuição de fotos; outras publicaram pedidos online.



Na tarde de sexta-feira, as autoridades começaram a permitir que os residentes de Lahaina recuperassem os pertences que pudessem, e uma longa fila de carros estava alinhada em bloqueios de estradas nos arredores da cidade, com uma população de 13 mil habitantes.

“Voltei e não havia casa”, disse ao The New York Times, Sarah Salmonese, uma enfermeira de 33 anos do pronto-socorro, que ficou sentada por horas nos escombros do que era, até poucos dias atrás, seu condomínio no segundo andar, a poucos passos do oceano.

Veja também

Futebol BR-232: 552 quilômetros de puro Pernambuco