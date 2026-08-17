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Incêndios perto de Atenas sob controle após a morte de duas pessoas

Os incêndios começaram no domingo (16) com um intervalo de 20 minutos entre um e outro, perto de praias lotadas ao sul e ao leste da ilha

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Incêndios perto de Atenas sob controle após a morte de duas pessoasIncêndios perto de Atenas sob controle após a morte de duas pessoas - Foto: Aris Messinis / AFP

Dois incêndios na ilha grega de Salamina, perto de Atenas, que deixaram dois mortos, foram controlados em grande parte, informou o corpo de bombeiros nesta segunda-feira (17).

"A situação melhorou, já não há nenhum foco ativo", declarou um porta-voz do corpo de bombeiros, acrescentando que dois helicópteros e mais de 200 agentes permanecem na região por precaução.

Os incêndios começaram no domingo com um intervalo de 20 minutos entre um e outro, perto de praias lotadas ao sul e ao leste da ilha.

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Quase 600 pessoas foram retiradas da região pelo mar, indicou uma porta-voz da Guarda Costeira.

Embora a agência de proteção civil tenha emitido rapidamente uma série de ordens de evacuação, o corpo de bombeiros informou que os incêndios se propagaram em apenas sete minutos devido aos fortes ventos, o que deixou um casal de idosos preso perto de sua casa.

Três pessoas continuavam hospitalizadas nesta segunda-feira com queimaduras.

A Grécia foi afetada por vários incêndios florestais de grande magnitude desde o fim de julho, agravados pelos fortes ventos.

Segundo o corpo de bombeiros, nas últimas 24 horas foram registrados 36 incêndios em todo o país.

Cinco bombeiros morreram nos incêndios desde o mês passado.

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