MEIO AMBIENTE Incêndios se intensificam no Canadá e podem durar 'todo o verão' Quase 28.700 km² queimaram desde o início do ano

Novos incêndios, cada vez mais intensos, estão forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas em todo o Canadá, enquanto o país luta contra chamas incontroláveis que, segundo alertou um ministro provincial neste sábado (10), podem durar "todo o verão" (boreal).

Quase 28.700 km² queimaram desde o início do ano, muito acima das médias anteriores, conforme o país aquece mais rápido do que o resto do mundo devido às mudanças climáticas.

O oeste canadense foi particularmente atingido. Após vários dias de trégua, os incêndios se intensificaram em Alberta, onde a cidade de Edson teve na noite de sexta-feira sua segunda evacuação desde maio.

"O incêndio está tão fora de controle que algumas equipes florestais tiveram que recuar", disse Luc Mercier, diretor administrativo do condado de Yellowhead, onde fica Edson. "Não estão conseguindo combater este incêndio."

Na Colúmbia Britânica, a cidade de Tumbler Ridge, com 2.400 habitantes, foi amplamente evacuada diante da aproximação de um incêndio a alguns quilômetros.

No leste do país, o ministro de Segurança Pública de Quebec, François Bonnardel, disse na manhã deste sábado que a situação nas partes central e noroeste da província continuava difícil, com várias cidades ameaçadas.

Os incêndios no nordeste de Quebec eram considerados "estáveis".

Cerca de 14.000 pessoas estão sob ordens de evacuação na província, e Bonnardel declarou: "ainda não vencemos a batalha".

As autoridades ambientais listam atualmente 416 incêndios ativos no país, dos quais 203 são classificados como fora de controle.

