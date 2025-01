Incêndios violentos nos arredores de Los Angeles deixam milhares de deslocados

A- A+

Um violento incêndio florestal eclodiu em um bairro exclusivo perto de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, forçando a retirada de milhares de pessoas desde terça-feira (7), com ventos com força de furacão que representam um "perigo mortal", segundo as autoridades.

O incêndio, que já devastou quase 1.200 hectares, começou na terça-feira em Pacific Palisades, um bairro de casas luxuosas de celebridades de Hollywood, nas montanhas com vistas ao noroeste da cidade.

"O que está acontecendo agora é apenas o começo, porque as condições climáticas vão piorar seriamente", disse Daniel Swain, especialista em eventos extremos da Universidade UCLA.

As autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 30.000 pessoas. Moradores em pânico tiveram que abandonar seus veículos em uma das únicas estradas de entrada e saída da área, fugindo a pé.

Para acessar o bairro exclusivo, os bombeiros tiveram que usar escavadeiras para retirar dezenas de veículos da estrada, incluindo modelos caros da BMW, Tesla e Mercedes, em alguns casos com carrocerias mutiladas. O fogo gerou uma enorme nuvem de fumaça.

O governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou em coletiva de imprensa na noite de terça-feira que foram registradas "muitas estruturas de edifícios destruídas".

Apesar da evacuação caótica, não há relatos de mortos ou feridos, disse a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, que destacou à imprensa que os ventos fortes e a topografia do local eram "extremamente desafiadores para o nosso pessoal".

Mais de 250 bombeiros combatem o incêndio por via aérea e terrestre.

Uma importante estrada que liga o subúrbio a Los Angeles teve que ser fechada.

"Nunca pensei que o vento pudesse ter tal efeito sobre o incêndio", disse Gary, um morador da região, à estação local KTLA. Segundo o homem, era possível ver "brasas arrastadas por 100 metros" pelo ar.

Havia pessoas presas no trânsito, como Kelsey Trainor: "Não havia para onde ir e as pessoas abandonavam os carros. Foi assustador", afirmou.



Ventos de até 160 km/h

Muitos eventos programados na cidade foram cancelados, incluindo a estreia do novo filme de Jennifer Lopez, "Unstoppable".

Árvores e vegetação ao redor da famosa Villa Getty foram queimadas. No entanto, a estrutura e as suas coleções de antiguidades romanas e gregas foram salvas, anunciou o museu na sua conta da rede X.

O ator James Woods publicou um vídeo nessa mesma plataforma em que mostra as chamas devorando árvores e arbustos ao redor de sua casa, enquanto se preparava para se retirar.

"Não acredito que nossa linda casinha nas colinas tenha resistido tanto. É como perder um ente querido", disse.

Os ventos quentes de Santa Ana, típicos do inverno na Califórnia, deverão soprar a velocidades de até 160 km/h, de acordo com o Serviço Meteorológico (NWS), o que é considerado suficiente para espalhar chamas com muita rapidez e constituir um "perigo mortal".

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava programado para visitar Los Angeles para anunciar a inauguração de dois novos monumentos nacionais, mas o evento precisou ser cancelado.

O presidente democrata anunciou imediatamente um pacote de ajuda federal para a região.

Os cientistas destacam reiteradamente que a mudança climática aumenta a frequência de fenômenos meteorológicos extremos.

