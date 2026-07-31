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MUNDO Incêndo florestal afeta a ilha grega de Creta Quase 4.500 hectares foram queimados na quarta (29) e quinta-feira (30) ao sul da localidade

Os bombeiros gregos lutavam nesta sexta-feira (31) contra um incêndio florestal que devora partes da ilha turística de Creta, apesar de uma melhora nas condições, informaram as autoridades.

"A situação nos arredores da (cidade de) Retimno está melhor", declarou um porta-voz do corpo de bombeiros. Mas o fogo "ainda não está controlado e ainda há muitos focos", acrescentou.

Quase 4.500 hectares foram queimados na quarta e quinta-feira ao sul da localidade, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas, que analisou imagens de satélite do programa europeu Copernicus.

Os ventos fortes e persistentes, a geologia e o relevo acidentado da região complicam as operações de combate às chamas.

Na península do Peloponeso (sul), um incêndio próximo ao porto de Patras também preocupa as autoridades.

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