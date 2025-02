A- A+

AVIÃO Incidente deixa avião da Delta virado em pista de aeroporto em Toronto, no Canadá "Equipes de emergência estão respondendo", diz registro no site do aeroporto

A administração do aeroporto de Toronto Pearson informou, no período da tarde desta segunda-feira (17), que está ciente de um incidente no pouso de um avião da Delta Airlines que vinha de Minneapolis. "Equipes de emergência estão respondendo", diz registro no site do aeroporto.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/mqAl8jjb3d — Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025

No momento da aterrissagem, pesadas nevascas atingiam a região.

O aeroporto internacional Lester B. Pearson está localizado em Ontário e serve principalmente à cidade de Toronto.



