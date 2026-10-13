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GEÓRGIA Incidente em montanha russa de parque temático nos EUA deixa um morto e vários feridos As autoridades não informaram como a pessoa morreu, nem como as outras ficaram feridas no incidente ocorrido no popular parque Six Flags Over Georgia

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um "incidente" na segunda-feira (12) em uma montanha-russa de um parque temático na Geórgia, Estados Unidos.

As autoridades não informaram como a pessoa morreu, nem como as outras ficaram feridas no incidente ocorrido no popular parque Six Flags Over Georgia.

A presidente do conselho do condado de Cobb, Lisa Cupid, disse que detetives da unidade de crimes graves do condado estavam investigando o incidente.

"Hoje aconteceu uma terrível tragédia no Six Flags Over Georgia", afirmou Cupid em um comunicado. "Não consigo imaginar o horror presenciado pelos visitantes e funcionários, e meu coração está triste pela família que perdeu um ente querido", acrescentou.

Um porta-voz do Six Flags disse à imprensa que o parque e as autoridades locais responderam imediatamente e que estavam cooperando plenamente com a investigação.

"Estamos profundamente consternados com o incidente que afetou um visitante em nosso parque hoje", afirmou o porta-voz.

A operadora de parques temáticos Six Flags, que tem propriedades em toda a América do Norte, fechou temporariamente nove montanhas-russas semelhantes em seis parques "por extrema precaução".

As autoridades não citaram a atração do incidente na Geórgia, mas a imprensa local a identificou como a montanha-russa Goliath.

Segundo o site do parque, a montanha-russa atinge velocidade máxima de 113 km/h e chega a 61 metros.

O incidente acontece após a Six Flags decidir, no mês passado, fechar uma popular montanha-russa em seu parque temático na Califórnia, depois que dezenas de pessoas afirmaram ter sofrido danos cerebrais na atração.

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