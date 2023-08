A- A+

PANE Incidente em rede elétrica tira do ar sites do Governo de Pernambuco Pane afetou o acesso a vários sistemas do Poder Executivo estadual

Sites do Governo de Pernambuco estão fora do ar desde a manhã desta terça-feira (22). Um incidente na rede elétrica atingiu o prédio da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), o que provocou a paralisação no datacenter da agência.

O incidente afetou o acesso a vários sistemas do Poder Executivo estadual, como o SEI-PE, Expresso, PE Integrado e SAD-RH, além do Detran-PE e da própria página principal do governo.

"A equipe técnica está atuando ativamente para restabelecer todos os serviços", informou a ATI.

Ainda não há previsão para o retorno dos sites.

