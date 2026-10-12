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Reino Unido Incidente perto de base britânica foi 'quase certamente dirigido' pelo Irã, segundo Londres Em 27 de setembro, a polícia interveio nas proximidades da base aérea de Fairford (sudoeste da Inglaterra) após receber um alerta sobre a presença de "três veículos suspeitos"

A Guarda Revolucionária do Irã "quase certamente" orquestrou o incidente perto de uma base aérea do Reino Unido utilizada pelo exército dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, afirmou nesta segunda-feira (12) o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham.

Em 27 de setembro, a polícia interveio nas proximidades da base aérea de Fairford (sudoeste da Inglaterra) após receber um alerta sobre a presença de "três veículos suspeitos".

Um amplo perímetro foi isolado e dezenas de residências nos arredores da instalação — utilizada pelo Exército americano para "operações defensivas", segundo Londres, na guerra travada contra o Irã — foram evacuadas.

No entanto, o incidente permanece envolto em mistério.

A polícia afirmou não ter encontrado "nenhum artefato explosivo" no interior dos veículos, mas sim gasolina "em grande quantidade".

Sete homens — seis britânicos e um britânico-iraniano — foram detidos, mas todos foram liberados sob fiança, sem que fossem formalmente acusados.

Após o incidente, os Estados Unidos anunciaram a retirada de seus bombardeiros estacionados na referida base.

Segundo Burnham, "é muito provável que tenha sido coordenado no Irã, quase certamente dirigido pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã".

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