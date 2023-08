A- A+

cabo de santo agostinho Inclusão: Escola municipal no Cabo recebe sala para atendimento de estudantes com deficiência visual O espaço foi entregue nesta terça-feira (29), e irá auxiliar cerca de 45 estudantes no desenvolvimento intelectual

A Escola Municipal Ariosto Nunes Martins, localizada no centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, recebeu, nesta terça-feira (29), a primeira sala de referência no atendimento aos estudantes com deficiência visual.

No ato da entrega, estavam presentes o prefeito da cidade, Keko do Armazém, e o secretário de Educação do município, Betinho Gomes.

A sala, que irá auxiliar cerca de 45 alunos com cegueira e baixa visão, conta com três máquinas de escrever em braille, materiais pedagógicos adaptados, tapetes sensoriais, duas impressoras, jogos lúdicos e outros recursos, representando um avanço na política de inclusão social dos estudantes da rede municipal de ensino.

“Esse é um espaço importantíssimo para garantir o aprendizado do aluno com deficiência. Nós sempre tivemos atentos às necessidades e, por essa razão, buscamos melhorar a qualidade do ensino e dos recursos oferecidos para esse público estudantil”, declarou o prefeito Keko.

Além disso, o prefeito citou que o ensino municipal também possui um espaço especializado para estudantes surdos, que funciona na Escola Dr. Cláudio Gueiros Leite.

“Somos ainda devedores dessa população”, falou o secretário de Educação, referindo-se aos estudantes com algum tipo de deficiência. “No entanto, estamos dando passos significativos para ampliar o atendimento e a inclusão dentro das escolas”, concluiu.

O secretário destacou, ainda, os 37 núcleos de atendimento especializado para pessoas com deficiência nas escolas municipais.

A sala para estudantes com deficiências visuais terá atendimento por meio de agendamento. Os professores que trabalham com crianças e adolescentes com deficiência visual também podem solicitar materiais pedagógicos para o trabalho em aula.

Dos 32 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino do Cabo, 1.080 são crianças e adolescentes portadores de deficiência. Para esses casos, a prefeitura disponibiliza 67 auxiliares de apoio, com expectativa de mais contratações para ampliar o suporte pedagógico em sala de aula.



