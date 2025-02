A- A+

Inclusão Espaço Vida leva inclusão para as ladeiras de Olinda neste sábado (8) Bloco desfila pelas ruas do Sítio Histórico levando a mensagem da diversidade e da acessibilidade

Levar acolhimento e mostrar que não existem limites para a alegria. É com esses objetivos que, pelo segundo ano consecutivo, o Bloco Espaço Vida Multiterapias vai tomar conta das ruas históricas de Olinda, arrastando foliões de todas as idades.

O desfile será neste sábado (8), com concentração marcada para as 14h, no Palácio dos Bonecos Gigantes, no Alto da Sé.

Com o intuito de chamar a atenção para a inclusão, o bloco carrega a mensagem da importância da diversidade e da acessibilidade no carnaval e nos demais períodos do ano.

Além de orquestra e muita diversão, o público terá um encontro marcado com um dos maiores símbolos do bloco, o Miguel Vida, o primeiro boneco gigante inclusivo a desfilar pelas ladeiras da cidade histórica.

Inspirado no caráter acolhedor e inclusivo que marca a atuação do Espaço Vida Multiterapias, Miguel Vida representa todas as crianças que superam desafios diários com coragem e alegria.

“Ele não é apenas um boneco gigante. É um símbolo de resistência, amor e da luta por um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas", destaca a neuropsicóloga Monique Melo, diretora do Espaço Vida Multiterapias e idealizadora do bloco.

"Durante os desfiles, sua presença é uma celebração da singularidade de cada indivíduo e um convite para que todos se unam à causa da inclusão”, segue.

A iniciativa, que teve início no carnaval do ano passado, nasceu com o propósito de ir além de uma celebração tradicional, trazendo à tona a importância de temas como inclusão, diversidade e acessibilidade para o maior festejo popular do Brasil.

O bloco possui o compromisso de promover a participação de todas as crianças, independentemente de suas necessidades ou condições, transformando-se em um reflexo da missão de construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora.

“A inclusão é algo que deve ser vivenciado o ano todo, mas no carnaval esse conceito ganha uma força ainda maior, pois é um momento de celebração coletiva e de expressão cultural. Quando falamos desse tipo de acolhimento durante o ano todo, estamos destacando a importância de respeitar e valorizar a diversidade", explica a diretora.

"A inclusão não deve ser algo pontual, um ‘favor’, mas sim uma prática diária, uma mudança cultural que permeia todos os aspectos da sociedade”, ressalta.

Ainda segundo Monique Melo, “falar de inclusão neste período é um lembrete de que todos têm o direito de vivenciar a festa de forma plena, sem barreiras. Além disso, quando o carnaval se torna mais inclusivo, ele amplia seu significado", pontua.

"Não é apenas uma festa de rua, mas um reflexo de como podemos criar uma sociedade mais justa e igualitária. Cada pessoa que se sente parte desse festejo, cada história e vivência que é respeitada e celebrada torna o carnaval mais verdadeiro, representativo e, sem dúvida, mais rico em sua diversidade”, conclui Monique.

Espaço Vida

Fundado há pouco mais de quatro anos, o Espaço Vida Multiterapias é especializado em promover bem-estar e saúde mental por meio de terapias multidisciplinares.

Nas unidades localizadas no bairro do Espinheiro, no Recife, e em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, são oferecidos serviços como psicologia, psicanálise, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

O espaço tem como objetivo fornecer um atendimento humanizado e integrado, visando ao equilíbrio físico e emocional de seus pacientes. Durante todo o ano, o Espaço Vida promove ainda atividades culturais junto aos pacientes, sempre com o objetivo de promover a inclusão e a diversidade.

Serviço

2º ano do Bloco Espaço Vida Multiterapias

Data: Sábado (08/02).

Concentração: A partir das 14h.

Local: Palácio dos Bonecos Gigantes, no Alto da Sé (Olinda).

Quem pode participar? Aberto ao público.

Informações: @espaçovidamultiterapias

