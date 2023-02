A- A+

Carnaval 2023 Inclusão Social: Programação do Baile Bal Masqué leva alegria e muita diversão aos idosos e PCDs O baile teve como tema "Revivendo Carnavais" e, pela primeira vez, o evento aconteceu na quadra poliesportiva do Gibão

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por intermédio da Secretaria de Programas Sociais, realizou, na última quarta-feira (15), o Baile Bal Masqué, com programação voltada para a socialização, promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento de habilidades da população idosa e Pessoa com Deficiência.

O baile teve como tema “Revivendo Carnavais” e pela primeira vez, o evento aconteceu na quadra poliesportiva do Gibão, localizada em Ponte dos Carvalhos.

Durante o Baile aconteceram os concursos de Rei e Rainha da Pessoa Idosa, Rei e Rainha PCD, além das premiações de melhor fantasia da Pessoa Idosa e PCD.

Os vencedores do concurso Rei e Rainha da Pessoa Idosa, foram Derval Medeiros ,de 69 anos, do bairro de Garapu, e Olívia De Santana, de 73 anos, do bairro da Cohab.

A coroada como melhor fantasia foi Amara Francisca, de 76 anos, do bairro do Mauriti. Já o Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência foram Jhon Dakson, de 21 anos, do bairro da Vila Claudete, e Ana Caroline, de 15 anos, também moradora do bairro da Vila Claudete. O premiado como melhor fantasia foi Igor Emanuel, de 8 anos, do bairro de Garapu.

O Rei e Rainha levaram para casa o prêmio de R$ 1 mil, já os vencedores da categoria de melhor fantasia, levaram R$ 500 cada.

O público-alvo da festa é atendido nos equipamentos através dos Serviços de Convivência e fortalecimento de Vínculos, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além dos grupos independentes que contam com o apoio da equipe da Secretaria de Programas Sociais, para desenvolvimento de suas atividades.

Vale ressaltar que depois de dois anos, sem a realização do evento devido a pandemia da Covid-19, a festividade foi retomada com uma programação recheada, trazendo como atração principal, Maestro Spok, artistas locais, além de apresentações culturais.

“Fico feliz com toda essa energia do povo cabense, o sentimento é de gratidão pelo retorno desse baile tão importante para nosso município”, comentou Andrea Galdino, Secretaria de Programas Sociais.

O prefeito Keko do Armazém esteve prestigiando a retomada do Baile e enfatizou que é só o início das comemorações carnavalescas no município.

“Esse momento é de gratidão e felicidade pela retomada do nosso Bal Masqué, foi lindo ver a alegria no rosto de cada folião, em especial dos nossos idosos e Pessoa com Deficiência, tudo isso é só o início das programações de carnaval da nossa cidade”, enfatizou o gestor.

Olívia de Santana, vencedora na categoria Rainha da Pessoa Idosa, foi agraciada e levou para casa mil reais. “Estou feliz e bastante ansiosa para as próximas edições, quero agradecer a gestão municipal por realizar um baile tão lindo como esse”, comentou Olívia, bastante animada.

