BRASIL Indenização para vítimas de transplantes de órgãos contaminados com HIV será em parcela única Reparação não suspende processo criminal, que segue em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

A indenização para as vítimas de transplantes de órgãos contaminados com HIV será em parcela única e deverá ser paga em até 30 dias. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado na terça-feira pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital do Ministério Público do Rio (MPRJ) com o Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Saúde e o Laboratório Patologia Clínica Dr. Saleme LTDA – PCS Lab.

O valor a ser pago, no entanto, não foi divulgado sob justificativa de confidencialidade. Reparação não suspende processo criminal, que segue em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Réus aguardam o julgamento em liberdade.

"O próximo passo será a convocação pela própria Secretaria de Estado de Saúde dessas pessoas, para que elas entendam o que está sendo ofertado e digam se querem ou não aderir. Se aderirem receberão num prazo super curto" afirmou a promotora de Justiça Cristiana Cavalcante Benites, da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, esclarecendo que esse prazo varia entre 15 e 30 dias.

A promotora explicou que o TAC é uma tentativa extrajudicial de acelerar a reparação dos danos às vítimas, uma vez que um processo judicial pode se arrastar por anos. Ela disse ainda que pensou-se em vários critérios para definir o valor a ser pago, levando em consideração idade e expectativa de vida dessas seis pessoas, mas no final optou-se por um mesmo montante para todos,

"Nós entendemos que todos sofreram da mesma forma, foi um dano que extrapolou a vítima, atingiu as famílias pela gravidade do fato. O que chegou ali foi um entendimento de ofertar para cada uma das seis vítimas o mesmo valor, em parcela única para ser executada imediatamente, sem necessidade de ação ou pagamento via precatório. Se a parte aceitar ela vai fazer um termo de consentimento e acordo individual. Aceitando o valor vai recebê-lo a título de danos patrimoniais e extrapatrimoniais" disse a promotora.

Além do compromisso de indenização individual às vítimas, o TAC assegura a oferta de um programa contínuo de acolhimento e acompanhamento médico, psicológico e social aos pacientes e seus parentes, a ser executado pela Secretaria estadual de Saúde. Entre as medidas previstas estão o fornecimento de medicamentos, atendimento especializado, transporte para unidades de saúde e canais exclusivos de atendimento e emergência.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que já adotam uma série de medidas de acompanhamento dos pacientes transplantados contaminados com HIV, desde outubro de 2024 e que a assinatura do TAC ratifica juridicamente o compromisso com as ações de acolhimento e reparação a esses pacientes.

Ainda, segundo o órgão, uma comissão multidisciplinar formada por enfermeira, psicóloga, farmacêutica e assistente social foi criada, ainda no ano passado, para o acolhimento permanente dos pacientes afetados. Os profissionais mantêm contato frequente com os pacientes e seus familiares, garantiu.

"O monitoramento de saúde é feito diariamente e a equipe também acompanha esses pacientes em exames e consultas, além de orientar para que tenham acesso a insumos e medicamentos, necessários ao tratamento. Um número de telefone fixo exclusivo foi posto à disposição dos pacientes, além do telefone do Transporte Interhospitalar (TIH). É oferecido veículo exclusivo com motoristas fixos para o acompanhamento em consultas e exames", diz a nota.

"O termo de ajustamento de conduta torna isso uma obrigação. Se amanhã mudar a gestão, se vier outro secretário, se essa pessoa revogar a resolução (do estado) nós temos como executar isso como (desobediência a) uma cláusula do termo de ajustamento de conduta" afirma a promotora.

O acordo é resultado de uma investigação instaurada pelo MPRJ após a constatação de que seis pacientes foram infectados por causa de falha em exames realizados pelo laboratório, contratado pela Fundação Saúde. O erro levou ao transplante de órgãos oriundos de doadores soropositivos, que haviam sido indevidamente classificados como negativos para o vírus.

A formalização do acordo foi conduzida com o apoio da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias (CASC), da Procuradoria-Geral do Estado. A Promotoria destaca que a medida tem como objetivo evitar o desgaste de um processo judicial, garantindo uma reparação pecuniária de execução imediata e assegurando, ao mesmo tempo, um atendimento contínuo, humanizado e resolutivo às vítimas de um grave evento adverso no sistema público de saúde, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da prevenção de danos.

A Secretaria de Saúde informou que a indenização é parte das ações que a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a SES-RJ e a Fundação Saúde já vinham tratando junto ao Ministério Público. O órgão informou ainda que, desde o episódio, os protocolos e os fluxos foram aprimorados junto aos centros transplantadores.

"Houve reforço de profissionais e do treinamento das equipes das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos (Cihdotts) e das Organizações de Procura de Órgãos (OPOs), que atuam em hospitais públicos e privados, no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes (SNT)." diz a nota.

Informou ainda que o PCS Saleme foi descredenciado e desde o ano passado, a análise dos exames de sorologia para transplantes passou a ser feita pelo Hemorio. Ainda segundo a secretaria as duas sindicâncias, uma pela Secretaria de Estado de Saúde e outra pela Fundação Saúde, foram concluídas. Ambas foram disponibilizadas às autoridades policiais e à Justiça em colaboração às investigações sobre o caso.

A defesa do PCS Saleme informou que o laboratório é um dos subscritores do TAC e que "o documento reflete a preocupação de seus sócios com a reparação do erro que resultou nas contaminações dos transplantados pelo vírus HIV". O laboratório, que funcionava em Nova Iguaçu, encerrou suas atividades desde a sua interdição.

O processo criminal segue em curso, em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o juízo tem realizado audiências de instrução para colher depoimentos das testemunhas. Informou ainda que no dia 26 de maio estava marcada uma das audiências, que foi adiada em razão do deferimento pelo juízo de novas diligências requeridas pelas partes e a necessidade de juntada de todas documentação antes do interrogatório dos réus, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

Segundo o órgão, não consta no processo uma nova data para a continuação das audiências.

Os réus aguardam o julgamento em liberdade, por meio de habeas corpus julgado pela 6ª Câmara Criminal, e cumprem medidas cautelares. São eles: Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, Walter Vieira, Adriana Vargas dos Anjos, Ivanilson Fernandes dos Santos, Cleber de Oliveira Santos e Jacqueline Iris Barcellar de Assis.

Entenda o caso

O escândalo dos transplantes com órgãos infectados veio a público em novembro do ano passado. Na ocasião, o PCS Lab Saleme, com sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, contratado por licitação via pregão eletrônico pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes, passou por uma fiscalização da Anvisa e foi interditado após serem encontradas inúmeras irregularidades. Com isso, os exames passaram a ser realizados pelo Hemorio.

Entre os transplantes feitos estavam os de rins, fígado, coração e córnea. A notificação do primeiro caso foi feita no dia 10 de setembro. O exame para HIV de dois doadores havia dado negativo na época da morte, mas eles eram soropositivos.

O paciente que recebeu um coração apresentou sintomas e reações nove meses depois, dando entrada em um hospital da rede estadual com sintomas neurológicos. Após fazer inúmeros exames, ele testou positivo para o vírus HIV. Outros doadores estão sendo testados pelo Hemorio para saber se há mais casos registrados.

Os pacientes que receberam os transplantes de rins também testaram positivo para o HIV. Já a que recebeu a córnea, que não é tão vascularizada, teve resultado negativo para o vírus.

