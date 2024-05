A- A+

Mundo Independentista John Swinney se tona primeiro-ministro da Escócia O novo líder do partido foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento local para suceder Humza Yousaf

O novo líder do partido independentista escocês SNP, John Swinney, foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento local nesta terça-feira (7) para suceder Humza Yousaf.

Um dia depois de se tornar líder do SNP, Swinney, um veterano da política escocesa de 60 anos e que foi número 2 do Executivo por muito tempo, se torna o terceiro chefe do governo escocês em pouco mais de um ano.



Seu antecessor, Humza Yousaf, de 39 anos, anunciou sua renúncia na semana passada depois de pôr fim à sua coalizão governamental com os ecologistas.

Yousaf absteve-se da votação de terça-feira.

Swinney foi eleito sem surpresas com 64 votos a favor (de 129 assentos) no Parlamento de Holyrood, em Edimburgo, onde o Partido Nacional Escocês (SNP) está muito à frente dos partidos da oposição, mas não possui maioria absoluta.

Algumas horas antes, Yousaf, que foi o primeiro chefe de Governo escocês de uma minoria étnica e o mais jovem, apresentou oficialmente sua renúncia em uma carta ao rei Charles III.

"Como um jovem muçulmano, que foi nasceu e foi criado na Escócia, nunca sonhei em ter algum dia o privilégio de liderar meu país", escreveu.

O Parlamento escocês é responsável por diversas questões, incluindo Saúde e Educação, enquanto tudo relacionado à diplomacia e defesa é definido por Londres.

Swinney, próximo da ex-primeira ministra Nicola Sturgeon, representa certa continuidade dentro do SNP.

O partido foi prejudicado pela investigação de suas finanças, na qual seu ex-diretor-executivo e marido de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, é acusado de desvio de verbas.

Swinney foi vice-primeiro-ministro de Sturgeon de 2014 a 2023 e deixou o cargo no momento da surpreendente renúncia de Sturgeon.

Um dos principais desafios do novo líder será limitar a ascensão do Partido Trabalhista na Escócia, antes das próximas eleições deste ano para renovar o Parlamento Britânico.

