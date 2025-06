Índia afirma que conduz nove negociações comerciais, incluindo com EUA e UE

A- A+

O ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, reforçou que acordos comerciais com os Estados Unidos, com a União Europeia (UE), ou com qualquer outro país ou bloco devem ser "justos, equilibrados e benéficos para ambos os lados". A declaração foi feita durante evento realizado nesta quarta-feira (18) em Londres.

Segundo Goyal, a Índia está conduzindo nove negociações comerciais no momento, inclusive com EUA e UE. O ministro ainda comentou o acordo assinado recentemente com o Reino Unido, e mencionou que "talvez, nos próximos meses, não possamos colocar o acordo em vigor até que os britânicos concluam seus processos. Mas este é um momento para construirmos laços de negócios entre empresas".

Para o ministro de Comércio indiano, o comércio bilateral entre o país e o Reino Unido deve "dobrar nos próximos cinco anos", e que o fluxo de investimentos entre as duas nações já é "bastante equilibrado".

