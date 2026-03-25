Índia anuncia novos compromissos climáticos para 2035
O país prevê também reduzir, nos próximos 9 anos, 47% da intensidade das suas emissões de gases de efeito estufa em relação a 2005
A Índia anunciou, nesta quarta-feira (25), seus novos compromissos climáticos para 2035, que preveem elevar a participação das fontes não fósseis em sua produção de energia elétrica a 60%, segundo um documento divulgado pelo governo.
O país mais populoso do planeta, com cerca de 1,5 bilhão de habitantes, prevê também reduzir, nos próximos 9 anos, 47% da intensidade das suas emissões de gases de efeito estufa em relação a 2005, especifica o texto.
Com 4,4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas em 2024, segundo estatísticas da ONU, a Índia é o terceiro maior poluidor do planeta, depois da China e dos Estados Unidos.
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No entanto, em comparação com sua população, estas emissões por habitantes são menores, assim como sua contribuição histórica para o aquecimento global, tendo em conta o seu nível de desenvolvimento.
Segundo o acordo de Paris, que busca limitar a longo prazo o aquecimento do planeta a 1,5 ºC e do qual a Índia é signatária, Nova Délhi deve apresentar regularmente seu calendário de compromissos para alcançar este objetivo.
O gigante asiático, que produz 75% de sua eletricidade em usinas de carvão, se comprometeu a atingir a neutralidade de carbono em 2070.
No ano passado, a Índia anunciou que 50% de sua capacidade de produção de eletricidade já é de origem renovável. Isto representa uma antecipação de cinco anos em relação ao calendário fixado pelo acordo de Paris.
Recentemente, o país asiático foi alvo de críticas, em particular da França, por demorar a atualizar seus compromissos (Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDCs, na sigla em inglês).
As NDCs publicadas nesta quarta-feira "são um sinal claro de integridade e compromisso" da Índia, celebrou Harjeet Singh, da Satat Sampada Climate Foundation.
"O sinal enviado pela Índia demonstra que o caminho aberto pelo Sul Global em matéria de ambições climática é concreto e real", apontou, por sua vez, Avantika Goswami, do Centre for Science and Environment.