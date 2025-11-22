Sáb, 22 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CÚPÚLA

Índia e Reino Unido têm encontro positivo às margens do G20

Segundo o premiê indiano, o encontro trouxe uma nova energia para a parceria entre os países

Reportar Erro
Narendra Modi, primeiro-ministro da ÍndiaNarendra Modi, primeiro-ministro da Índia - Foto: Money Sharma/AFP

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se encontrou com o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, durante a cúpula do Grupo dos 20 (G20) em Joanesburgo.

Segundo o premiê indiano, o encontro foi positivo e trouxe uma nova energia para a parceria entre a Índia e o Reino Unido, que deve se expandir ainda mais em outros setores, conforme publicação de Modi.

Leia também

• G20 na África do Sul é marcado por ausência dos EUA e tensão diplomática

• Caça da Índia cai durante show aéreo em Dubai; piloto morre

• Reino Unido adverte Putin após detectar navio russo em águas britânicas

Não houve declaração da Downing Street sobre o encontro.

Tampouco há detalhes sobre acordos fechados entre os países.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter