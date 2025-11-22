CÚPÚLA
Índia e Reino Unido têm encontro positivo às margens do G20
Segundo o premiê indiano, o encontro trouxe uma nova energia para a parceria entre os países
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se encontrou com o primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, durante a cúpula do Grupo dos 20 (G20) em Joanesburgo.
Segundo o premiê indiano, o encontro foi positivo e trouxe uma nova energia para a parceria entre a Índia e o Reino Unido, que deve se expandir ainda mais em outros setores, conforme publicação de Modi.
Leia também
• G20 na África do Sul é marcado por ausência dos EUA e tensão diplomática
• Caça da Índia cai durante show aéreo em Dubai; piloto morre
• Reino Unido adverte Putin após detectar navio russo em águas britânicas
Não houve declaração da Downing Street sobre o encontro.
Tampouco há detalhes sobre acordos fechados entre os países.