Índia e Sri Lanka estudam construir ponte entre os dois países

A Índia e o Sri Lanka, separados pelo Estreito de Palk, avaliaram nesta sexta-feira (21) a ideia de construir uma ponte para ligar os dois países, durante uma visita oficial do presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a Nova Délhi, a primeira desde que chegou ao poder em 2022.

Ter "uma conexão terrestre" entre os dois países daria à Índia acesso aos portos de Trincomalee e Colombo, capital da ilha do oceano Índico, e reforçaria uma "relação milenar", disseram os Estados vizinhos em um documento estratégico.

O documento também menciona a construção de um oleoduto. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que haverá estudos de viabilidade para as duas infraestruturas.

A visita de Wickremesinghe ocorre exatamente um ano depois de chegar à Presidência. Seu antecessor, Gotabaya Rajapaksa, foi forçado a se exilar após as grandes manifestações contra a crise econômica no país.

A Índia enviou quase 4 bilhões de dólares (19 bilhões de reais, na cotação atual) em ajuda a Colombo, que não conseguiu pagar uma dívida de 46 bilhões de dólares (219 bilhões de reais).

Durante o encontro entre os dois líderes, a Índia expressou sua preocupação com a "presença chinesa" no Sri Lanka, segundo o secretário indiano das Relações Exteriores, Vinay Kwatra

