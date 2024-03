A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Índia fortalece laços com Ucrânia, mantendo proximidade da Rússia O encontro chama a atenção porque a Índia e a Rússia foram fortes aliados no contexto da Guerra Fria

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, reuniram-se em Nova Delhi nesta sexta-feira (29), para fortalecerem laços bilaterais e conversarem sobre o conflito entre a Rússia e Ucrânia. O encontro chama a atenção porque a Índia e a Rússia foram fortes aliados no contexto da Guerra Fria.

"Nossas conversas foram focadas no conflito em curso entre Ucrânia e Rússia e nas ramificações mais amplas. Trocamos pontos de vista sobre diversas iniciativas neste contexto", afirmou Jaishankar em publicação no X (antigo Twitter). Ele acrescentou que ambos reiteraram o compromisso de fortalecer uma cooperação bilateral.

Kuleba, por sua vez, afirmou no X que ambos estão "ansiosos para restaurar o que existia antes do início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia", mencionando interesse dos países no desenvolvimento global e na arquitetura de segurança.

O ministro da Ucrânia afirmou à mídia indiana na quinta-feira (28), que gostaria de discutir uma fórmula de paz enquanto estivesse em Nova Delhi, a fim de encorajar a Índia a desempenhar um papel maior no fim da guerra com a Rússia.

A visita de Kuleba ocorre uma semana depois de o primeiro-ministro Narendra Modi ter conversado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e com o presidente russo, Vladmir Putin. A Índia tem evitado criticar a Rússia no que diz respeito à guerra com a Ucrânia, reforçando a necessidade de diplomacia e diálogo para encerrar o conflito e manifestando sua vontade de contribuir para a paz na região.

