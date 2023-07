A- A+

espaço Índia lança foguete para tentar pousar veículo de exploração na Lua Chandrayaan-3 pousará perto do polo sul da Lua entre 23 e 24 de agosto

A Índia lançou nesta sexta-feira (14) um foguete que transporta um veículo de exploração espacial não tripulado à Lua, uma nova etapa do programa espacial do país.

O foguete decolou da ilha de Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh (sul) com o Chandrayaan-3 ("Veículo lunar").

Em caso de sucesso na missão, o país de maior população do planeta entraria para o clube restrito de nações que conseguiram concretizar um pouso controlado na superfície lunar: Rússia, Estados Unidos e China.

A tentativa anterior do programa Chandrayaan terminou em fracasso há quatro anos, depois que as equipes de controle perderam o contato com a nave pouco antes da chegada à Lua.

Caso as esperas fossem interrompidas, Chandrayaan-3 pousará perto do polo sul da Lua entre 23 e 24 de agosto.

A missão leva as "esperanças e sonhos de nossa nação", escreveu no Twitter o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que está na França para uma visita oficial.

Veja também

RECIFE Após paralisação de 24 horas do Metrô do Recife, metroviários e CBTU seguem em negociação