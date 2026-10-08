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Ásia Índia: líder da oposição é detido durante protesto em Nova Délhi contra revisão de eleitores Rahul Gandhi e outros parlamentares da oposição foram impedidos de seguir em marcha rumo a Jantar Mantar, área designada para protestos na capital

O líder oposicionista indiano Rahul Gandhi foi detido brevemente pela polícia nesta quarta-feira (7) durante um protesto contra o chefe da Comissão Eleitoral da Índia, em meio à escalada de manifestações contra uma revisão controversa das listas de eleitores que teria removido mais de 130 milhões de pessoas.

Gandhi e outros parlamentares da oposição foram impedidos de seguir em marcha rumo a Jantar Mantar, área designada para protestos na capital. Uma transmissão ao vivo no YouTube do Partido do Congresso mostrou policiais colocando Gandhi em um veículo e levando-o embora. Ele foi liberado posteriormente. Foi a segunda detenção dele em dois dias.

Autoridades também detiveram outros parlamentares e manifestantes, que igualmente foram liberados.

A oposição exige a renúncia do chefe da Comissão Eleitoral, Gyanesh Kumar, e acusa o órgão de manipular registros de eleitores para beneficiar o partido do primeiro-ministro Narendra Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP). A Comissão Eleitoral e o governo negam as acusações.

Os protestos fazem parte de uma campanha mais ampla de partidos de oposição, grupos estudantis e do movimento jovem "Cockroach" contra a iniciativa nacional da Comissão Eleitoral conhecida como Revisão Especial Intensiva. O programa começou no ano passado no Estado de Bihar, no leste, antes de eleições locais, e desde então foi ampliado para a maior parte dos estados e territórios administrados pelo governo federal.

Milhões de pessoas recorreram das exclusões. Partidos e grupos de protesto pedem a suspensão da revisão e a reinclusão dos nomes que consideram removidos indevidamente. Eles alegam que a medida teria afetado de forma desproporcional eleitores favoráveis à oposição, enquanto preservaria ou incluiria votantes mais propensos a apoiar Modi.

O BJP e a Comissão Eleitoral dizem que a revisão não tem motivação política e que busca eliminar registros duplicados e pessoas inelegíveis, garantindo que eleitores aptos permaneçam cadastrados.

A crise adiciona um novo desafio político a Modi, poucos meses depois de manifestações lideradas pelo movimento "Cockroach" terem levado o ministro da Educação a renunciar, em meio a denúncias de vazamento de provas.



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