TECNOLOGIA Índia manda bloquear mais de 8 mil contas na rede X em meio a crise com o Paquistão Ordem atinge perfis de mídia internacional e influenciadores; plataforma de Elon Musk criticou publicamente a decisão

O governo da Índia ordenou o bloqueio de mais de 8 mil contas na rede social X, incluindo perfis de meios de comunicação internacionais e influenciadores com grande visibilidade, em uma ação que a plataforma classificou como censura e que ocorre em meio à escalada de tensões com o Paquistão.

A decisão, comunicada na quinta-feira (8), foi imposta sob ameaça de sanções legais e prisão de funcionários locais da empresa. A X, do bilionário Elon Musk, afirmou que está cumprindo a ordem sem detalhar quais contas foram afetadas.

A medida ocorre num momento de forte tensão entre Índia e Paquistão, que trocaram ataques com drones e disparos de artilharia na última semana. O conflito reavivou disputas históricas pela região da Caxemira e causou a morte de pelo menos 48 civis, alimentando uma onda de desinformação nas redes sociais.

Além da X, a Meta — dona do Facebook e Instagram — também atendeu a pedidos do governo indiano, removendo páginas voltadas à comunidade muçulmana. As empresas afirmam que Nova Deli não justificou a maioria das suspensões nem apresentou quais conteúdos violaram a lei.

X discorda da decisão

A X criticou publicamente a decisão, afirmando que ela viola a liberdade de expressão e representa censura prévia a conteúdos futuros. A plataforma alegou que manter o serviço acessível na Índia exigiu o cumprimento da ordem, mas reforçou sua discordância com a ação do governo.

"A X recebeu ordens do Governo indiano para bloquear mais de 8.000 contas na Índia, sob a ameaça de potenciais sanções, incluindo multas substanciais e prisão dos funcionários locais da empresa", declarou a rede social em comunicado.

