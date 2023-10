Índia não detectou novos casos de Nipah, informa OMS

A- A+

A Índia não detecta novos casos do vírus Nipah desde 15 de setembro, informou nesta terça-feira (3) a Organização Mundial da Saúde (OMS), após um surto que causou duas mortes.

A taxa de mortalidade do vírus, para o qual não existe vacina, varia de 40% a 75%, segundo a organização. O Ministério da Saúde indiano reportou seis casos confirmados de Nipah entre 12 e 15 de setembro, incluindo duas mortes, no distrito de Kozhikode, estado de Kerala.

Sem contar o primeiro caso, cujas fontes de infecção são desconhecidas, os demais foram de familiares e contatos no hospital, ressaltou a OMS.

Até 27 de setembro, haviam sido rastreados 1.288 contatos dos casos confirmados, incluindo pessoas de alto risco e profissionais de saúde, que permanecem em quarentena por 21 dias.

Desde 12 de setembro, 387 amostras foram testadas, das quais seis deram positivo para o Nipah, segundo a organização. "Desde 15 de setembro, não foram detectados novos casos."

Os morcegos frugívoros são os hospedeiros naturais do vírus, que é transmitido ao seres humanos através do contato com animais infectados, como morcegos e porcos, e do contato com uma pessoa infectada, embora essa forma seja menos comum, segundo a OMS.

Os sintomas incluem febre alta, vômito e infecção respiratória, e os casos graves podem levar a convulsões e encefalite e provocar o coma.

