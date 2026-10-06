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Ásia Índia: oposição protesta e pede renúncia de chefe eleitoral após revisão de lista de eleitores Manifestação é a mais recente de uma série de protestos quase diários iniciados na semana passada por grupos estudantis, partidos de oposição e pelo movimento jovem "Cockroach"

Partidos de oposição fizeram protestos nesta terça-feira (6) na capital da Índia, Nova Délhi, exigindo a renúncia do chefe da comissão eleitoral do país em meio a uma revisão controversa das listas de eleitores. Centenas de policiais foram mobilizados no centro da cidade.

A manifestação é a mais recente de uma série de protestos quase diários iniciados na semana passada por grupos estudantis, partidos de oposição e pelo movimento jovem "Cockroach".

Os manifestantes pedem a saída do chefe da Comissão Eleitoral, Gyanesh Kumar, e acusam o órgão que ele comanda de manipular registros de eleitores para favorecer o partido do primeiro-ministro Narendra Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP). A comissão e o governo negam irregularidades.

Nesta terça (6), agentes de segurança - alguns com cassetetes - ficaram atrás de barricadas em frente ao escritório da comissão, perto do Parlamento. As autoridades emitiram alertas de trânsito para áreas ao redor do protesto e fecharam algumas vias.

A Índia iniciou no ano passado, no Estado de Bihar, uma Revisão Especial Intensiva das listas eleitorais antes das eleições estaduais. Desde então, o procedimento foi expandido para a maioria dos estados e territórios administrados pelo governo federal.

Críticos afirmam que o processo exige documentos confusos e difíceis de obter, o que pode excluir milhões de eleitores aptos Dados da Comissão Eleitoral indicam que as listas podem encolher em até 30% em algumas regiões.

A comissão diz que a revisão busca remover registros duplicados e de pessoas inelegíveis, garantindo que eleitores aptos permaneçam cadastrados. Partidos de oposição e ativistas, porém, afirmam que a medida pode resultar em perda de direito de voto de cidadãos legítimos.

A campanha contra a Comissão Eleitoral tem sido impulsionada, em parte, pelo movimento "Cockroach", que começou online e se autodenomina Cockroach Janata Party. Protestos de rua anteriores organizados pelo grupo levaram à renúncia do ministro da Educação em julho. Fonte: Associated Press.

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