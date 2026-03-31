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População Índia, país de maior população no mundo, inicia censo Inicialmente previsto para 2021, o censo foi adiado por alguns anos devido à pandemia de covid

Mais de três milhões de funcionários serão mobilizados a partir de quarta-feira (1), durante mais de um ano, para o desenvolvimento da censura na Índia, o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de habitantes.

O crescimento da população jovem indiana, com idade média de 30 anos, é uma oportunidade para o desenvolvimento econômico, mas também um desafio em termos de acesso ao emprego, habitação, energia e educação.

Inicialmente previsto para 2021, o censo foi adiado por alguns anos devido à pandemia de covid.

O último censo do país, de 2011, mostrou uma população de 1,21 bilhão de pessoas.

Em 2023, a ONU anunciou uma estimativa de população de 1,42 bilhão de habitantes, o que deixou a Índia à frente da China na classificação mundial.

Organizar uma censura em um território tão grande, apesar de totalmente digitalizado, é um grande desafio logístico. O procedimento ocorreu em várias etapas.

A primeira fase, que começa na quarta-feira, consiste em contabilizar a quantidade de moradias, estado por estado, por declaração espontânea em um aplicativo que pode ser baixado no smartphone ou por meio da visita presencial dos agentes às residências.

O censo propriamente dito de cada habitante chegou em 1º de março de 2027 para a maior parte da população e a partir de 1º de outubro de 2026 nas regiões do Himalaia, antes da temporada de neve.

Uma particularidade desta edição é que o governo indiano pedirá aos habitantes que informem a que casta eles pertencem.

Muito enraizadas na tradição hindu, as castas ainda específicas um elemento importante da sociedade indiana moderna, divididas em categorias hierarquizadas que determinam o papel e o status de seus integrantes.

As divisões geram discriminações e desigualdades entre a população.

Mais de dois terços dos indianos são considerados pertencentes às castas inferiores, que podem ter acesso a políticas de ação afirmativa, em particular no serviço público e na educação.

O último censo das castas foi realizado em 1931, sob o império britânico, 16 anos antes da independência da Índia.

As autoridades indianas evitaram, desde então, organizar uma censura de castas ou publicar estimativas sobre o tema, alegando a complexidade administrativa da operação ou medo de desencadear distúrbios no país.

O Ministério do Interior calculou o custo do censo em 1,24 bilhão de dólares (6,5 bilhões de reais).

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