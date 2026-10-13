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INTERNACIONAL

Índia prende vários dirigentes do movimento estudantil das 'baratas'

Partidos de oposição e simpatizantes do movimento tomaram as ruas de Nova Délhi nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral,

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Um apoiador do Partido do Congresso, da oposição indiana, segura a bandeira nacional do país enquanto entra em confronto com agentes de segurança durante um protesto que exige a renúncia do Comissário-Chefe da Comissão EleitoralUm apoiador do Partido do Congresso, da oposição indiana, segura a bandeira nacional do país enquanto entra em confronto com agentes de segurança durante um protesto que exige a renúncia do Comissário-Chefe da Comissão Eleitoral - Foto: Sajjad Hussain/AFP

O movimento estudantil Partido do Povo das Baratas (CJP) anunciou nesta terça-feira (13) que vários dirigentes do grupo foram detidos pela polícia da capital da Índia depois que entraram em um local tradicional de protestos.

Partidos de oposição e simpatizantes do movimento tomaram as ruas de Nova Délhi nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral, acusado de manipular os registros de votação em benefício do partido do primeiro-ministro Narendra Modi.

A Comissão Eleitoral da Índia, que supervisiona a votação no país mais populoso do mundo, negou qualquer irregularidade.

A polícia de Nova Délhi disse na segunda-feira que a área do Jantar Mantar, no centro da cidade, deixou de ser um local autorizado para a realização de protestos.

O local está bloqueado há vários dias por barreiras de metal e sob proteção de um grande número de policiais.

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Mas um vídeo divulgado por Abhijeet Dipke, líder do CJP, mostrou manifestantes subindo nas barricadas para chegar ao espaço vazio, antes de serem perseguidos e detidos pela polícia.

"O CJP se infiltra para retomar o Jantar Mantar", afirmou o grupo em uma publicação nas redes sociais. O grupo acrescentou que entre os detidos estão os líderes Saurav Das, Ashutosh Ranka e Ajinkya Shinde.

"Todos foram detidos pela polícia", acrescentou.

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