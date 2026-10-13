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INTERNACIONAL Índia prende vários dirigentes do movimento estudantil das 'baratas' Partidos de oposição e simpatizantes do movimento tomaram as ruas de Nova Délhi nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral,

O movimento estudantil Partido do Povo das Baratas (CJP) anunciou nesta terça-feira (13) que vários dirigentes do grupo foram detidos pela polícia da capital da Índia depois que entraram em um local tradicional de protestos.

Partidos de oposição e simpatizantes do movimento tomaram as ruas de Nova Délhi nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral, acusado de manipular os registros de votação em benefício do partido do primeiro-ministro Narendra Modi.

A Comissão Eleitoral da Índia, que supervisiona a votação no país mais populoso do mundo, negou qualquer irregularidade.

A polícia de Nova Délhi disse na segunda-feira que a área do Jantar Mantar, no centro da cidade, deixou de ser um local autorizado para a realização de protestos.

O local está bloqueado há vários dias por barreiras de metal e sob proteção de um grande número de policiais.

Mas um vídeo divulgado por Abhijeet Dipke, líder do CJP, mostrou manifestantes subindo nas barricadas para chegar ao espaço vazio, antes de serem perseguidos e detidos pela polícia.

"O CJP se infiltra para retomar o Jantar Mantar", afirmou o grupo em uma publicação nas redes sociais. O grupo acrescentou que entre os detidos estão os líderes Saurav Das, Ashutosh Ranka e Ajinkya Shinde.

"Todos foram detidos pela polícia", acrescentou.

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