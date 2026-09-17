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Mundo Índia reage à aprovação de projeto de sanções contra a Rússia pelos EUA "Como dito em diversas ocasiões anteriores, o país permanece firmemente comprometida em garantir a segurança energética para seus 1,4 bilhão de habitantes", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Índia

O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse ter tomado nota da aprovação da Lei de Sanções à Rússia no Congresso dos EUA e que está "monitorando" os desdobramentos sobre o tema, em comunicado publicado nesta quinta-feira, 17.

"Como afirmado em diversas ocasiões anteriores, a Índia permanece firmemente comprometida em garantir a segurança energética para seus 1,4 bilhão de habitantes. O país continuará a fazê-lo por meio da diversificação de fornecedores e com base nas dinâmicas de mercado em evolução", ressaltou a pasta na nota

No comunicado, a Índia menciona que a questão foi discutida em "alto nível" nos últimos meses com diversos interlocutores americanos e alertou que as "potenciais implicações" foram "articuladas de forma muito clara" pelo lado indiano não apenas para a relação bilateral, mas também para o mercado internacional de energia.

Nova Délhi afirmou ainda ter determinação em adotar todas as medidas necessárias para proteger seus interesses comerciais e econômicos. "O governo trabalhará em estreita colaboração com entidades do comércio e da indústria indianas para lidar com os impactos desses desdobramentos", acrescentou.

A medida aprovada em Washington pode conferir ao presidente dos EUA, Donald Trump, autoridade para impor tarifas de até 100% sobre compradores de energia russa, o que pode afetar diretamente países como a Índia e a China, a depender de como as medidas forem implementadas.

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