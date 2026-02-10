Ter, 10 de Fevereiro

internet

Índia reforça regulação da IA nas redes sociais

As regras alteradas pelo Ministério das Tecnologias da Informação entram em vigor em 20 de fevereiro

Bandeira da Índia Bandeira da Índia  - Foto: Pexels

A Índia reforçou, nesta terça-feira (10), a regulação da inteligência artificial (IA), ao exigir que as redes sociais sinalizem claramente os conteúdos gerados por IA e que os removam em até três horas quando solicitadas por violação da lei.

As regras alteradas pelo Ministério das Tecnologias da Informação entram em vigor em 20 de fevereiro e têm como alvo os conteúdos "que parecem verídicos (...) ou são suscetíveis de ser percebidos" como tais.

Também instam as redes sociais a adotarem mecanismos automáticos para impedir a difusão de conteúdos ilegais, sobretudo relacionados a crimes sexuais.

Até 20 de fevereiro, o prazo para remover conteúdo que viole a legislação é de 36 horas.

A desinformação através de conteúdos gerados por IA está se difundindo na Índia, o país mais populoso do mundo e com mais de um bilhão de internautas.

Estas novas regras foram anunciadas dias antes de uma cúpula sobre inteligência artificial em Nova Délhi, que contará com a presença de vários dirigentes.

Nos últimos meses, gigantes como Microsoft e Google anunciaram investimentos importantes na Índia, a quinta maior economia do mundo.

