Índia retoma eleições gerais durante onda de calor

A- A+

As gigantescas eleições gerais na Índia, organizadas em várias fases ao longo de seis semanas, foram retomadas nesta sexta-feira (26) com milhões de pessoas registradas para comparecer às urnas durante uma onda sufocante de calor.

O primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi é o grande favorito para obter um terceiro mandato nas eleições, que devem terminar no início de junho.

A taxa de participação nas regiões que iniciaram as eleições na semana passada registrou queda de quase quatro pontos, a 66%, na comparação com o pleito de 2019, o que parte da imprensa atribuiu às temperaturas elevadas.

Alguns distritos que participam na segunda fase das eleições registraram temperaturas que superaram 40ºC durante a semana.

A agência nacional de meteorologia alertou na quinta-feira a onda de calor intenso deve prosseguir durante o fim de semana em vários estados.

Uma das áreas afetadas é o estado de Bihar (leste), que tem cinco distritos envolvidos na segunda fase das eleições e que registrou temperaturas 5,1ºC acima da média habitual durante a semana.

O estado de Karnataka, no sul do país, e partes de Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia e coração da fé hindu, também organizam votações sob calor intenso.

No início da semana, a Comissão Eleitoral da Índia anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto do calor e da umidade antes de cada fase de votação.

O jornal The Hindu afirmou que a decisão foi motivada por preocupações de que as temperaturas elevadas "poderiam ter provocado uma queda no índice de participação".

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, a comissão destacou que não havia "grandes preocupações" sobre o impacto do calor nas eleições desta sexta-feira, mas destacou que acompanharia os boletins meteorológicos para garantir "o bem-estar dos eleitores e dos funcionários eleitorais".

Uma onda de calor excepcional afeta o sul e o sudeste da Ásia, o que provocou a suspensão das aulas em milhares de escolas nas Filipinas e em Bangladesh.

O calor afetou a campanha na Índia na quarta-feira, quando o ministro das Rodovias, Nitin Gadkari, desmaiou em um comício pró-Modi no estado de Maharashtra, que tem Mumbai como capital.

O ministro, que desmaiou durante o discurso, atribuiu o incidente a um mal-estar "provocado pelo calor".

Anos de pesquisas científicas mostram que as mudanças climáticas tornam as ondas de calor mais prolongadas, frequentes e intensas.

Veja também

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO Vigilante morto no HR estava prestes a se aposentar e realizava último plantão nesta sexta (26)