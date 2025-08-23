A- A+

SUSPENSÃO Índia suspende serviços postais aos EUA por novas regras alfandegárias americanas A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas

O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado.

A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

De acordo com o texto da administração indiana, no entanto, itens até o valor de US$100 continuarão isentos de impostos, mesmo valor que ainda será recebido pelos correios.

"O Departamento está monitorando de perto a situação em evolução em coordenação com todas as partes interessadas, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar os serviços o mais rápido possível", acrescenta.



