Notícias Índia toma medidas diplomáticas contra Paquistão As medidas incluem o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre ambos países

A Índia tomou uma série de medidas diplomáticas punitivas contra o seu vizinho Paquistão nesta quarta-feira (23), país rival que acusa de "terrorismo transfronteiriço" após um sangrento ataque contra turistas na Caxemira sob administração indiana.

As medidas incluem o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre ambos países, o fechamento do principal posto fronteiriço terrestre e a redução de pessoal diplomático.

A fronteira Attari-Wagah "será fechada com efeito imediato", afirmou o funcionário de mais alto escalão do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, acrescentando que as pessoas que apresentarem vistos válidos poderão cruzá-la antes de 1º de maio.

"O tratado de 1960 sobre as águas do Indo será suspenso com efeito imediato até que o Paquistão renuncie de forma confiável e irrevogável ao seu apoio ao terrorismo transfronteiriço", disse Misri a jornalistas em Nova Délhi.

Teoricamente, o tratado compartilha a água entre os dois países, mas tem causado muitos litígios.

O Paquistão teme que a Índia restrinja seu acesso à água, o que afetaria sua agricultura.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque que matou 26 homens na terça-feira na região indiana de maioria muçulmana, onde os rebeldes promovem uma insurgência desde 1989.

