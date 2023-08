Índia usará "homens macaco" para espantar primatas de sede de cúpula do G20

A- A+

Autoridades indianas que preparam a cúpula do G20 na semana que vem contrataram equipes de "homens macaco" e exibirão imagens dos primatas para impedir que os macacos comam os adornos florais colocados para o encontro e assustem os chefes de Estado que estarão na cidade. A prefeitura de Nova Délhi contratou entre 30 e 40 pessoas, que imitarão os uivos e gritos dos agressivos macacos langur, inimigos naturais dos pequenos primatas rhesus que causam estragos nas áreas verdes da cidade.

Recortes em tamanho real dos langur também foram montados em uma tentativa de assustar os macacos.

"Não podemos tirar os macacos de seu hábitat natural, assim enviamos uma equipe de homens treinados para espantar os macacos" disse nesta quarta-feira (30) Satish Upadhyay, vice-presidente da prefeitura de Nova Délhi.

Upadhyay acrescentou que os homens serão enviados aos hotéis onde estão os delegados e também para os locais onde macacos foram vistos. Em outras partes da cidade, os funcionários usarão estilingues e paus para afastar os animais.

Embora sejam venerados no país de maioria hindu, os langur são uma ameaça: destroem jardins, telhados comerciais e residenciais e, às vezes, atacam pessoas para obter comida. Durante décadas, as ruas da capital foram patrulhadas por homens com langures treinados, mas a prática terminou quando um tribunal decidiu que mantê-los em cativeiro era cruel.

A polícia indiana prepara um fechamento quase total do centro de Nova Délhi para a cúpula de 9 e 10 de setembro, com bloqueios de rodovias e um feriado declarado para esses dias.

Alguns, no entanto, questionaram o quão eficaz será a política preparada para conter os macacos. O jornal Times of India perguntou na quarta-feira: “Quantos recortes de langur são necessários para mudar a opinião de um macaco?”.

