Índia: ministra é internada ao fazer greve de fome contra crise hídrica em Nova Délhi

Atishi Marlena Singh, ministra do governo de Delhi, onde fica Nova Délhi, na Índia, foi internada na manhã desta terça-feira (25), em meio a uma greve de fome para chamar atenção sobre a crise hídrica na capital do país.

A região tem enfrentado uma grave escassez de água, que teve seu consumo aumentado devido a uma onda de calor prolongada. As informações são da BBC.

Após cinco dias de greve, Atishi teve uma queda em seus níveis de açúcar, que caíram para 36 miligramas por decilitro. A faixa normal da glicemia é de 70 a 100 mg/dL. O porta-voz do Partido Aam Aadmi (AAP), Saurabh Bharadwaj, publicou uma foto no X, antigo Twitter, mostrando o grau de glicose da ministra.

Atishi’s blood sugar level fell to 36, so she has been admitted to LNJP Hospital. pic.twitter.com/Lm0yPbJ2mh