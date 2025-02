Indicado ao FBI é acusado de orquestrar demissão de agentes que investigaram ataque ao Capitólio

A- A+

Kash Patel, indicado a diretor do FBI pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado nesta terça-feira de conduzir secretamente um plano de demissões em massa na agência antes de ser confirmado no cargo pelo Senado, incluindo de agentes envolvidos nas investigações do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Trump foi acusado criminalmente por incentivar o motim com o objetivo de impedir a certificação da vitória do então presidente eleito, Joe Biden (2021-2025), cuja eleição até hoje ele alega, sem provas, ter sido fraudada.



O processo, no entanto, foi suspenso até pelo menos o fim do seu mandato após sua vitória nas urnas em novembro, uma vez que as normas do Departamento de Justiça proíbem que presidentes em exercício sejam investigados.

A denúncia de implicação foi feita pelo senador Dick Durbin, principal democrata na Comissão Judiciária do Senado, em uma carta dirigida ao inspetor-geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz.



No texto, Durbin cita que "informações altamente confiáveis de várias fontes" sugerem que Patel teria se envolvido pessoalmente num esquema para expurgar funcionários de carreira no FBI.

“Essa suposta má conduta é inaceitável e deve ser investigada imediatamente”, escreveu Durbin.

A acusação ocorre no momento em que a comissão se prepara para votar sobre o envio da indicação de Patel ao plenário do Senado na quinta-feira. Durbin disse que, se as alegações forem verdadeiras, o chefe interino do Departamento de Justiça, Emil Bove, teria demitido funcionários públicos de carreira “somente a mando de um cidadão particular”, e também que Patel “pode ter prestado perjúrio” em sua audiência de confirmação no mês passado.

Os representantes do Departamento de Justiça, da Casa Branca e de Patel não responderam aos pedidos de comentários do New York Times. Durbin enviou a carta, cuja cópia foi obtida pelo New York Times, na terça-feira.

Em um discurso no plenário do Senado, Durbin pediu aos republicanos que até então apoiavam Patel que reconsiderassem. Ele acrescentou que as informações fornecidas por fontes que ele descreveu como “delatores” ressaltam o motivo pelo qual ele acredita que Patel “não era adequado” para receber o poder do governo.

— Se esse homem é tão rápido e solto com a verdade perante nossa comissão agora, imagine o que ele fará se receber a proteção do cargo — disse Durbin. — Precisamos fazer uma pausa nessa consideração.

Em sua carta, ele relatou uma reunião entre Bove, que ajudou a liderar a demissão em massa de promotores do Departamento de Justiça, e a liderança do FBI.



Bove supostamente disse aos funcionários da agência que Stephen Miller, um assessor da Casa Branca, estava pressionando-o em nome de Patel para agir mais rapidamente na demissão de funcionários seniores.

Durbin citou como evidências relatos verbais de “várias fontes” e anotações de reuniões recentes como corroboração adicional. Segundo ele, as anotações diziam: “KP quer movimento no FBI, ações recíprocas para o DOJ”.

Durbin não identificou suas fontes, mas, pelo contexto, elas não pareciam ser testemunhas diretas de interações envolvendo Patel ou Miller, mas sim pessoas do FBI que ouviram, ou talvez tenham ouvido falar, sobre o que Bove supostamente havia dito.

Em depoimento ao Senado no mês passado, Patel disse que “não tinha conhecimento” de nenhum plano do governo Trump para demitir funcionários do FBI associados a investigações sobre Trump. Patel também disse aos senadores: “Não sei o que está acontecendo lá agora”.

Mas como mais um motivo para questionar o depoimento de Patel, Durbin disse que os membros de um grupo recém-criado de nomeados políticos de Trump no FBI mantiveram Patel informado.



Cada membro desse grupo, conhecido como a equipe consultiva do diretor do FBI, informou a um ou mais funcionários do FBI, antes da audiência de confirmação de Patel em 30 de janeiro, que eles haviam estado em contato direto com ele, disse o senador democrata.

A indicação para Horowitz ocorre depois que Trump demitiu sumariamente 17 inspetores-gerais em todo o Poder Executivo. Até o momento, Horowitz foi poupado, o que intensificou os riscos da abertura de qualquer investigação.

Uma série de remanejamentos, transferências forçadas e demissões em todo o Departamento de Justiça — incluindo a demissão de todos os promotores que trabalharam nos dois casos criminais contra Trump — levou os legisladores a pressionar Patel durante sua audiência sobre se o FBI estaria sujeito a uma mudança semelhante.

Horas após o depoimento de Patel, surgiu a notícia de que cerca de meia dúzia dos líderes mais graduados do FBI haviam sido informados de que seriam demitidos dentro de alguns dias se não se aposentassem ou renunciassem.



Um dia depois, um memorando para toda a equipe do FBI dizia que Bove havia exigido a demissão deles, juntamente com os nomes de todos os agentes que ajudaram a investigar os eventos relacionados ao ataque de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio.

Durbin alertou sobre os efeitos potencialmente deletérios de demissões em massa e reatribuições em todo a agência.

— O vácuo de liderança e experiência criado por essas ações enfraqueceu muito a capacidade do FBI de proteger o país de inúmeras ameaças à segurança nacional e tornou os americanos menos seguros — disse ele.

