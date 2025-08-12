A- A+

PAYROLL Indicado de Trump ao BLS sugere suspender divulgação mensal de payroll até corrigir dados Segundo Antoni, tomadores de decisões dependem desses números

O economista indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para liderar o Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), E.J. Antoni, sugeriu nesta terça-feira, 12, suspender a divulgação mensal do relatório de emprego do país, o payroll, até que dados anteriores sejam corrigidos. A declaração foi feita em entrevista à Fox Business.

"Até que isso dados anteriores seja corrigido, o BLS deveria suspender a divulgação dos relatórios mensais de emprego, mas continuar publicando dados trimestrais que são mais precisos, mas menos atualizados", afirmou Antoni, que ainda precisa ter sua indicação confirmada pelo Senado americano antes de assumir o cargo.

Segundo Antoni, tomadores de decisões dependem desses números, e a falta de confiança nos dados podem ter "consequências de longo alcance".

"Como as empresas podem planejar, ou como o Federal Reserve (Fed) pode conduzir a política monetária, se não sabem quantos empregos estão sendo criados ou perdidos? É um problema sério que precisa ser corrigido imediatamente", acrescentou ele.

A antiga chefe do BLS foi demitida por Trump no mesmo dia da divulgação do payroll de julho, que mostrou grandes revisões para baixo na criação de emprego nos meses anteriores.



