Indicado de Trump diz estar aberto a lidar com "desequilíbrios" em comércio com Brasil

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo de representante comercial do país (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer se disse aberto a lidar com preocupações norte-americanas em relação ao comércio com o Brasil.

Durante sessão no Comitê de Finanças do Senado dos EUA, o senador Chuck Grassley disse que o Brasil superou os Estados Unidos como maior produtor global de soja.

Alegou ainda que as exportações norte-americanas de etanol enfrentam tarifa de 18% em território brasileiro, enquanto o produto do País entra nos EUA praticamente sem restrições.

"Espero que você lide com esses desequilíbrios comerciais com o Brasil", afirmou o parlamentar.

Em seguida, Greer respondeu: "Tenho muitas coisas no topo da minha lista de prioridades e essa é uma delas."

Em relação à China, Greer sugeriu que Washington deve considerar medidas recíprocas não apenas em tarifas.

Segundo ele, Pequim aplica barreiras não tarifárias e obstáculos regulatórios aos produtos americanos. "Queremos relação equilibrada com a China", afirmou, antes de ponderar que cabe ao país asiático decidir o nível de abertura.



