ACORDO COMERCIAL Indicado de Trump promete "rapidamente" revisar acordo comercial com a China Greer afirmou que o acordo tem mecanismos que ajudam a garantir o cumprimento de todas as regras

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo de representante comercial do país (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer prometeu "rapidamente" revisar o acordo comercial de fase 1 firmado com a China em 2020, ainda no primeiro mandato do republicano.

Durante sessão no Comitê Financeiro do Senado, Greer afirmou que o acordo tem mecanismos que ajudam a garantir o cumprimento de todas as regras. "A política comercial pode desempenhar um papel importante para garantir que temos a segurança econômica que conduz a uma forte segurança nacional", ressaltou.

Greer também disse que pretende revisar o acordo comercial da América do Norte (USMC, na sigla em inglês).

Para ele, o governo precisa incentivos para produção dentro do território norte-americano e para acesso ao mercado externo.

Geer disse entender que tarifas podem funcionar como ferramenta para ampliar receita e aumentar acesso a mercados.

