MANIFESTAÇÃO

Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos

O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias

Uma manifestante segura uma placa com os dizeres "Noboa Fora" Uma manifestante segura uma placa com os dizeres "Noboa Fora"  - Foto: Galo Paguay / AFP

A maior organização indígena do Equador rejeitou, nesta terça-feira (14), a "operação militar disfarçada" ordenada pelo governo para reprimir seus protestos contra o aumento dos combustíveis que, segundo os povos originários, deixou 21 feridos no norte do país.

Na segunda-feira, um comboio de 100 veículos com pessoal militar e policial viajou de Quito até a província de Imbabura, principal foco das manifestações que começaram em 22 de setembro. Indígenas e camponeses protestam contra a eliminação do subsídio ao diesel, que eleva o custo de vida em um país onde a pobreza é de 41% nas áreas rurais.

O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias. A organização indígena Conaie chamou essa ação de "operação militar disfarçada".

"As Forças Armadas lançaram gás lacrimogêneo por ar e terra, afetando residências e mulheres, jovens, idosos e crianças", denunciou a Conaie.

Os confrontos de segunda-feira deixaram "ao menos 21 pessoas feridas, incluindo uma mulher com impacto na cabeça e 4 detidos", acrescentou.

Em setembro, um indígena morreu devido a disparos militares, de acordo com a organização.

Este é o segundo comboio que o governo envia a Imbabura. Segundo Noboa, por trás dos protestos há grupos "terroristas", e ele sustenta que as manifestações não são pacíficas.

No terceiro dia de protestos, o presidente entrou em Imbabura e a caravana foi atacada com paus e pedras. Para o general reformado Luis Altamirano, essa ação foi um erro porque Noboa havia sido alertado sobre o risco.

"Há recomendações de caráter operacional que podem não agradar ao presidente", mas "é responsabilidade da segurança presidencial alertar o mandatário de que por aqui ele não pode ir", disse Altamirano à AFP.

A caravana presidencial também foi atacada em Cañar (sul). O governo classificou o ato como "tentativa de assassinato" e alegou que houve disparos, sem apresentar provas.

Especialistas afirmam que os avanços do presidente em zonas de risco visam reforçar o caráter violento dos manifestantes e a impossibilidade de negociar.

Em setembro, as comunidades de Imbabura detiveram 17 militares durante três dias. Os protestos têm sido replicados com menor intensidade em outras províncias.

A imprensa também denuncia excessos das forças públicas durante a cobertura. A ONG Fundamedios registrou 46 agressões contra comunicadores, a maioria por parte de policiais.

