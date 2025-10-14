A- A+

MANIFESTAÇÃO Indígenas do Equador denunciam excessos militares em meio a protestos O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias

A maior organização indígena do Equador rejeitou, nesta terça-feira (14), a "operação militar disfarçada" ordenada pelo governo para reprimir seus protestos contra o aumento dos combustíveis que, segundo os povos originários, deixou 21 feridos no norte do país.

Na segunda-feira, um comboio de 100 veículos com pessoal militar e policial viajou de Quito até a província de Imbabura, principal foco das manifestações que começaram em 22 de setembro. Indígenas e camponeses protestam contra a eliminação do subsídio ao diesel, que eleva o custo de vida em um país onde a pobreza é de 41% nas áreas rurais.

O governo de Daniel Noboa sustenta que se trata de um comboio "humanitário" para distribuir alimentos aos afetados pelos fechamentos das vias. A organização indígena Conaie chamou essa ação de "operação militar disfarçada".

"As Forças Armadas lançaram gás lacrimogêneo por ar e terra, afetando residências e mulheres, jovens, idosos e crianças", denunciou a Conaie.

Os confrontos de segunda-feira deixaram "ao menos 21 pessoas feridas, incluindo uma mulher com impacto na cabeça e 4 detidos", acrescentou.

Em setembro, um indígena morreu devido a disparos militares, de acordo com a organização.

Este é o segundo comboio que o governo envia a Imbabura. Segundo Noboa, por trás dos protestos há grupos "terroristas", e ele sustenta que as manifestações não são pacíficas.

No terceiro dia de protestos, o presidente entrou em Imbabura e a caravana foi atacada com paus e pedras. Para o general reformado Luis Altamirano, essa ação foi um erro porque Noboa havia sido alertado sobre o risco.

"Há recomendações de caráter operacional que podem não agradar ao presidente", mas "é responsabilidade da segurança presidencial alertar o mandatário de que por aqui ele não pode ir", disse Altamirano à AFP.

A caravana presidencial também foi atacada em Cañar (sul). O governo classificou o ato como "tentativa de assassinato" e alegou que houve disparos, sem apresentar provas.

Especialistas afirmam que os avanços do presidente em zonas de risco visam reforçar o caráter violento dos manifestantes e a impossibilidade de negociar.

Em setembro, as comunidades de Imbabura detiveram 17 militares durante três dias. Os protestos têm sido replicados com menor intensidade em outras províncias.

A imprensa também denuncia excessos das forças públicas durante a cobertura. A ONG Fundamedios registrou 46 agressões contra comunicadores, a maioria por parte de policiais.

