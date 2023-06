Indígenas libertam embarcações retidas na Amazônia peruana

A- A+

Duas embarcações da petroleira canadense PetroTal e seus 14 tripulantes, que estavam em poder de um grupo indígena em um rio da Amazônia peruana, foram liberados, informados a empresa nesta terça-feira (13).

"As barcaças foram liberadas" e os tripulantes, brasileiros e peruanos, estão em bom estado, disse à AFP uma fonte da companhia, segundo a qual as embarcações permaneceram retidas entre os últimos dias 6 e 11, quando foram devolvidas, juntamente com os 40 mil barris de petróleo que uma delas transportava.

A fonte não detalhou se houve algum tipo de acordo entre a PetroTal e os indígenas, que exigiam mais recursos para projetos sociais, um conflito recorrente entre aqueles que viviam e as grandes companhias. As comunidades manifestaram seu descontentamento com o aporte de 2,5% da produção da empresa canadense para o desenvolvimento de tais iniciativas.

A imprensa peruana informou que houve no último sábado uma reunião de líderes indígenas amazônicos com autoridades do governo regional de Loreto, como passo prévio à liberação. Entretanto, nenhuma autoridade local se pronunciou sobre a ação.

A PetroTal, que opera o Lote 95 na região de Loreto (nordeste), homenageou o caso a seguidores da Associação Indígena de Desenvolvimento e Conservação de Bajo Puinahua (Aidecobap).

As embarcações foram retidas no rio Puinahua, do distrito de mesmo nome na região de Loreto. As duas barcaças transportam petróleo pelo rio Amazonas o Brasil para exportação, a partir do campo de produção da PetroTal em Loreto.

Em sua ação, os indígenas usaram pequenas canoas e coquetéis molotov, segundo a empresa, que, desde o princípio, classificaram o ato como um sequestro.

Em novembro de 2022, a mesma associação manteve sob guarda uma tripulação de brasileiros por 48 horas, após atacar e saquear a sua tripulação, afirmou a empresa.

