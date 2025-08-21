A- A+

SERVIÇO Indisponibilidade em site se deve a excesso de acessos, sem registro de ataque hacker, diz IBGE Há relatos de indisponibilidade de acesso ao site do IBGE desde quarta-feira (20)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou nesta quinta-feira, 21, que a ocorrência de indisponibilidade de acesso ao site do órgão se deve a um excesso de tráfego e acessos externos aos serviços do instituto, sem registro de ataques de hackers.

"Informamos que nenhuma página web do IBGE, sistema ou base de dados sob nosso domínio sofreu ataques de hackers e as eventuais indisponibilidades se devem por acúmulo de tráfego externo na Internet aos nossos serviços, fato que está sob análise das operadoras de telecomunicações e por nossos especialistas", informou o IBGE, em nota de esclarecimento distribuída à imprensa.

Há relatos de indisponibilidade de acesso ao site do IBGE desde quarta-feira, 20, persistindo também nesta quinta-feira, 21.

