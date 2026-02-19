Indonésia assumirá o comando adjunto da força de estabilização para Gaza
O governo marroquino também enviará "oficiais militares de alta patente" para o comando conjunto da força de estabilização
A Indonésia, país de maior população muçulmana, assumirá o comando militar adjunto da Força Internacional de Estabilização na Faixa de Gaza, anunciou nesta quinta-feira (19) o general americano que lidera a força.
"Ofereci à Indonésia o cargo de comandante adjunto e eles aceitaram", disse o general Jasper Jeffers durante a primeira reunião do "Conselho da Paz" do presidente americano, Donald Trump, em Washington, cerimônia que contou com a presença do presidente indonésio, Prabowo Subianto.
O Marrocos, por sua vez, anunciou sua disposição em se juntar à força internacional recém-criada, marcando o primeiro compromisso público de uma nação árabe com essa iniciativa.
"O Marrocos está pronto para enviar policiais e treinar policiais em Gaza", anunciou o ministro das Relações Exteriores marroquino, Nasser Bourita.
O governo marroquino também enviará "oficiais militares de alta patente" para o comando conjunto da força de estabilização.